Haberler > Yaşam Haberleri > Balıkesir’de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

’de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

’in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 15:48
Balıkesir’de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Sabah saatlerinde Atköy kırsal mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Ergen idaresindeki 10 DA 436 plakalı otomobil, -Bigadiç kara yolunun Atköy kavşağında, Ali Rıza Çay'ın kullandığı 10 R 0488 plakalı otomobille çarpıştı. Sabriye Ergen olay yerinde hayatını kaybetti. Mustafa ve Mehmet Ergen ile diğer otomobildeki Ali Rıza Çay, Muhammet Ali Çolak ve Recep Kılıç yaralandı. 112 ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Ergen kurtarılamadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir’de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN