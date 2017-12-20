Kış mevsimi ile birlikte tüketimi arttı

Havaların soğumasıyla beraber artan grip ve soğuk algınlığına karşı birçok yararı olan havuç, kornişon, salatalık, biber, sarımsak ve lahana yaprakları gibi sebzelerin, sirke, limon ve tuz desteğiyle yapılan turşular, özellikle kış aylarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
"EV YAPIMI TURŞU SUYU TERCİH EDİLMELİ"
Eskişehir
Çarşı merkezinde turşu dükkanı bulunan Ünal Atalay, kış aylarında turşu suyu tüketiminin arttığını belirtirken, ev yapımı turşu suyunun tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Atalay, "Turşu ve turşu suyu doğal antibiyotiktir. Turşu suyunu kışın satıyoruz. Turşu suyu gribe karşı çok etkili. Soğuk algınlığına yakalandığını hisseden her vatandaş bir bardak turşu suyu içmeli. Ancak turşu suyu içmek isteyen vatandaşlarımız kesinlikle turşu dükkanlarına uğramalılar. Genelde marketlerde satılan hazır turşu suyunda koruyucu madde bulunduğu için uzun vadede sağlık sorunları oluşturabilir. Vatandaşların ev yapımı turşu suyunu tercih etmeleri gerekir" dedi.