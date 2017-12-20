Haberler Yaşam Haberleri Kış mevsimi ile birlikte tüketimi arttı

Kış mevsimi ile birlikte tüketimi arttı Kış mevsiminin gelmesiyle beraber tüketimi artan, grip ve soğuk algınlığına karşı korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen turşu suyu, doğal antibiyotik görevi görüyor.