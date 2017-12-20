Kurbağalıdere Köprüsü yıkılacak

İBB, 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenen yeni köprünün, Mart ayında hizmete gireceğini açıkladı.

İBB TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, ŞÖYLE DENİLDİ:

"Yıkım işlemleri nedeniyle köprü 23 Aralık Cuma Günü Saat 09.00'dan itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacak. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, kentsel dönüşümün devam ettiği Kadıköy Fikirtepe'de, yetersiz kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü'nü Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla yenileyecek. Trafik akışı bir gidiş, bir geliş olarak hizmet veren Kurbağalıdere köprüsü, yıkılarak 2x2 (2 gidiş 2 geliş) olarak yeniden yapılacak. Fikirtepe'nin Salı Pazarı ve Kadıköy ile bağlantısını sağlayacak yeni köprünün 90 günde tamamlanarak Mart ayı sonunda hizmete alınması planlanıyor. Bu süre içinde araç trafiği Yıldırım Sokak üzerinden Hızırbey Caddesi ve Uzunçayır Yolu ile sağlanacak. Projeyle, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanında oturumun başlamasıyla oluşacak trafik sirkülasyonunun daha rahat sağlanması da hedefleniyor."



Fotoğraf: KadıkyLife