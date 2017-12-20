Meteoroloji'den son dakika kar yağışı haberi! İstanbul'a kar geliyor!
Ve beklenen kar yağışı İstanbul'a geliyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlerine göre Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da etkili olan kar yağışının İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta başından sonra hızla düşüşe geçmişti. Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine giren ülke genelinde kar yağışları başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ise pazar günü İstanbul'da kar yağışı görülebilir.
Giriş Tarihi: 20.12.2017 09:41Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 09:52
Aralık ayı başından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hızla soğuyarak kış değerlerine geriledi. Yapılan son değerlendirmelere göre ise pazar günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur görülebilir.