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Otobüs durağında

Adapazarı’nda, elinde bıçak, durakta otobüs bekleyen kadına da bulunduğu iddia edilen H.A.’yı (38) çevredekiler tarafından etkisiz hale getirdi. Yakınlarının akli dengesi yerinde olmadığını öne sürdüğü H.A., tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 09:40 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 09:55
Otobüs durağında cinsel saldırı

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Sedat Kirtetepe Caddesi'nde meydana geldi. H.A. durakta otobüs bekleyen ismi açıklanmayan bir kadına yaklaşarak, arkasından sarıldı. Elinde bıçak bulunan H.A., kadını ağzını kapatıp, sürükleyerek götürmeye çalıştı. Kadının 'İmdat' çığlıklarına yetişen çevredekiler, H.A.'yı etkisiz hale getirdi, polise haber verdi.

SAPIK TUTUKLANDI

Çevredekiler, kadına da bulunduğunu öne sürdüğü H.A.'yı gelen polis ekiplerine teslim etti. Emniyete götürülen H.A.,sorgusunda iddiaları reddetti. Adliyeye sevkedilen H.A., çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Yakınları, H.A.'nın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederken, bu yönde bir raporun verilmediği öğrenildi.

Niye tartıştığımızı bile hatırlamıyorum

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Otobüs durağında cinsel saldırı
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