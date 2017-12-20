Polise rüşvet vermeye kalktı, hapis cezası aldı

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Metin G. (34) ve müşteki polis memuru Mehmet Yılgın (43), tanık polisler Ayşenur A. ile Ramazan K. katıldı. Müşteki polis memuru Mehmet Yılgın, duruşmadaki ifadesinde, olay günü merkez Osmangazi ilçesi Acemler'de kamyonlar ve ağır tonajlı araçlara yönelik trafik uygulaması yaptıkları sırada sanık Metin G'nin, ters yönden İzmir yoluna çıktığını söyledi.



'HALLETTİM BEN, EMANET ORADA'



Sürücüye, ters yönden geldiği için ceza yazıldığını ve evraklarını sorguladığını belirten Yılgın, şöyle konuştu:



"Sanığın aracının sigortası yoktu, 15 dakika vereceğimi söyledim sigorta yaptırsın diye. 'Bakayım ruhsatın arasında olması lazım.' diyerek benden evrakları istedi. Elini cebine soktu, yan döndü ruhsatı kontrol eder gibi para koydu arasına ve ruhsatı benim aracımın torpidosuna bıraktı. 'Hallettim ben, emanet orada.' dedi. Ruhsata baktım, 50 lira vardı içinde. Bu paranın ne olduğunu sorunca da 'İdare edin, İstanbul'a gideceğim.' dedi. Yaptığının ayıp ve suç olduğunu söyleyip evrakı ve şahsı tuttuk, şikayetçiyim."



Duruşmada olayı anlatan diğer polis memuru Ayşenur A. ise "Sanık Metin G. evrakı isteyince geri verdik, sonra tekrar evrakı 'Ben hallettim.' deyip şefime verdi. Şefim de evrakın içinde 50 lira olduğunu gördü, bunun üzerine şahsa rüşvetten işlem yapılacağını anons geçtik. Sanığa da söyledik durumu, ekip çağırdık işlem yapması için." şeklinde bilgi verdi. Sanık Metin G. ise "O parayı rüşvet için vermedim, ağabeyim koymuş önceden. Başka bir diyeceğim yoktur." ifadelerini kullandı. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, sanığa, "kamu görevlisine rüşvet teklif etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU