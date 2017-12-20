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Polisten kaçmak için dereye atladı Bir iş yerinden hırsızlık yapan iki kişiden biri yakalandı. Diğer zanlı ise polisten dereye atlayarak kaçmayı başardı.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 07:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 07:27