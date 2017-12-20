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Polisten kaçmak için dereye atladı

Bir iş yerinden hırsızlık yapan iki kişiden biri yakalandı. Diğer zanlı ise polisten dereye atlayarak kaçmayı başardı.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 07:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 07:27
Polisten kaçmak için dereye atladı

'da polislerden kaçan hırsız dereye atlayarak kaçtı. Polis ekipleri aynı olaya karışan bir kişiyi gözaltına alırken kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane yakın bir alüminyum işletmesine giren 3 kişi alüminyum parçalarını alıp derenin yanından kaçmaya başladı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerini gören 3 şüpheli çaldıkları malzemeleri bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerden birini kıskıvrak yakalarken, bir şüpheli ise yanında bulunan Galata Deresine atlayarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri hırsızların çaldığı alüminyum parçalarını kendi arabalarına yükleyerek polis merkezine götürdü. Yakalanan bir kişi gözaltına alınırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Polisten kaçmak için dereye atladı
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