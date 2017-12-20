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'da lı saldırı: 1 yaralı

'da bir market çalışanı iş yerinde lı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 06:58 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 06:59
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Olay, 'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı markette lı saldırıya uğrayan Turan K.(32) sol bacağının diz üstünden ve sağ bacağının diz altında yaralandı. Çok kan kaybettiği öğrenilen Turan K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Hastanede ameliyata alınan Turan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgli soruşturma devam ediyor.
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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