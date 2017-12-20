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Takla atan otomobilde sıkışan sürücü öldü

'in Bornova İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilin içinde sıkışan 51 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 07:41 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 08:24
Takla atan otomobilde sıkışan sürücü öldü
Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 'nde meydana geldi. Çevreyolu'ndan Bayraklı İlçesi yönüne giden yönetimindeki 35 HLG 90 plakalı otomobil, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'ne dönmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Turan otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve AKS110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS110 ekipleri Turan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Turan'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Takla atan otomobilde sıkışan sürücü öldü
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