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bürosunun duvarındaki delikten girip 3 milyon çaldılar

’da gece yarısı duvarına 50 santimetrelik delik açtıkları bürosuna giren hırsızlar, 2 milyon 750 bin TL’lik döviz ile 2 kilo altını alıp kaçtı. Şüpheliler, kamera görüntülerini yanlarına almayı da ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 21.12.2017 08:45 Güncelleme Tarihi: 21.12.2017 08:46
Döviz bürosunun duvarındaki delikten girip 3 milyon çaldılar

Tuzla, inanılmaz bir hırsızlık olayına tanıklık etti. 4 Kasım gecesi İçmeler Mahallesi E-5 Karayolu üzerindeki bir bürosunun duvarına hırsızlar yaklaşık 50 santimetrelik bir delik açtı. İşyerinde 1 saat kaldıkları tahmin edilen soyguncular, delerek açtıkları kasada bulunan 2 milyon 750 bin TL'lik döviz ile yaklaşık 300 bin TL değerindeki 2 kilo altını çaldı. Aynı delikten çıkan zanlılar izlerini kaybettirdi.

Gazete Habertürk'tün haberine göre döviz bürosunun sahibi, soyulduğunu gün aydınlandığında işyerini açınca fark etti. Polis ekipleri, döviz bürosuna giderek inceleme yaptı. Şüphelilerin kaçarken, güvenlik kamera kayıt sisteminin bulunduğu kasayı da yanlarına aldığı ortaya çıktı. Parmak izi arayan polis, bölgedeki diğer güvenlik kameralarından hırsızların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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Döviz bürosunun duvarındaki delikten girip 3 milyon çaldılar
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