Haberler > Yaşam Haberleri > Otoyol polisinin dikkati olası büyük bir yangını önledi

Otoyol polisinin dikkati olası büyük bir ı önledi

Otoyolu kesiminde balataları ısınan kimyasal madde yüklü tırı fark eden otoyol polisi tırın tutuşmasını önledi.

Giriş Tarihi: 21.12.2017 07:40 Güncelleme Tarihi: 21.12.2017 07:41
Otoyol polisinin dikkati olası büyük bir yangını önledi

Olay, Otoyolu Gölyaka gişelerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yusuf Tepe'nin kullandığı 34 NK 1182 plakalı tır 'nden aldığı kimyasal madde ile 'ya doğru yola çıktı. Ancak TEM Otoyolu Gölyaka gişelerine geldiğinde tırın balatalarından duman çıkmaya başladı. Gişelerden D-100 Karayolu'na çıkan tırın Otoyol Bölge Müdürlüğü İstasyonunun önünden geçişi esnasında balatalarından duman çıktığını fark eden otoyol polisi Tumay Demir, tırı istasyon önünde durdurarak tüpleriyle müdahale etti. Aynı zamanda itfaiyeye de haber veren polis memuru Demir, Gölyaka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi ve soğutma çalışması ile durum kontrol altına alındı. Polis memurunun dikkati ile yangın büyümeden söndürülmüş oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otoyol polisinin dikkati olası büyük bir yangını önledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN