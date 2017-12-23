En güzel Yılbaşı 2018 mesajları! - Resimli Yılbaşı kutlama mesajları ve yeni yıl sözleri

Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için heyecan başladı. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler çeşitli hediyeler araştırırken bu hediyeleri de güzel bir yılbaşı mesajı ile anlamlandırmak istiyor. 2018 resimli yılbaşı mesajları sayesinden yeni yıla yakınlarını mutlu ederek girebilirsiniz. Yeni yıl dileklerinizi aşağıda bulunan 2018 yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri ile iletebilirsiniz.

İşte 2018 senesi için seçtiğimiz birbirinden güzel kısa ve uzun Yılbaşı Mesajları;

2018 YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ

* Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

* Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

* Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

* 2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

* Her yeniyıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

* Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

* 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

* Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

* Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

AKRABALAR İÇİN EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI

-Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, yakınlarımı ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et!

- Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

-Teyze anne yarısıdır derler ya sen bana anne gibi oldun. Her yıl biraz daha yaşlansan da ilk günkü gibi en yakın arkadaşım gibi genç ruhunla her zaman duygularıma eşlik ettin. Bir anne kadar yakın bir arkadaş gibi dert ortağı oldun bana.İyi ki varsın teyzeciğim. Yeni yılda da arkadaşım olman dileği ile..

-Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2018 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

- Anneciğim, sen benim hayatımda sahip olduğum en önemli değersin. En büyük aşk sende gizli. Senin karşılıksız sevgin, benim için yıllar yılı verdiğin mücadeleyi hiç unutmadım. Yeni yıl bizim olsun. Seni çok seviyorum.

- Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

-Hep birlikte nice mutlu yıllar! Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını..

-Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!



- Hedefsiz büyük şeyler yapılamaz. 2018 yılında tüm hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..

SEVGİLİLER İÇİN EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım Sevgilim

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar aşkım

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.

Yeni Yıl kapımızda Sevgilim giden yılla birlikte sevinçlerimiz ve hüzünlerimiz geride kalacak.Gelecek yeni yılın ikimize sevgi katması dileğiyle.Seni Seviyorum..

Sevgilim Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018 nolu hesabımıza 365 gün daha yatırdım. Mutlu bir şekilde harcamamız dileğiyle.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum.

Nice aşk yıllara meydan okudu nicesini silip götürdü. İnatla yıllara meydan okuduk. Bu yıla da inatla aşkımızı kazıyacağız. Seni Seviyorum sevgilim. Birlikte nice yeni yıllara.

Hasret kapımda nöbetler tutuyor… Sevgilim uzak bir şehirde gözlerim onu arıyor… Bir kuş olup gitsem aşsam şu enginleri varsam senin yanına öpsem doyasıya koklasam?