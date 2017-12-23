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'deki caminin abdest musluklarını çaldılar

'in ilçesinde tarihi 'ne dadanan hırsızlar, dün akşam cemaatin abdest aldığı musları çaldı. Muslukları çalan kimliği belirsiz kişiler, bununla da kalmayıp su borularını da kesti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2017 15:54 Güncelleme Tarihi: 23.12.2017 16:05
Nusaybin'deki caminin abdest musluklarını çaldılar

Kışla mahallesi, Midyat Caddesi üzerinde bulunan tarihi 'ne dün gece geç saatlerinde giren kimliği belirsiz hırsızlar, camii girişindeki abdest bölümünde bulunan muslukları ve plastik boruları keserek çaldı. Hırsızlar, gece karanlığında kayıplara karıştı.

Öğlen namazına gelenler abdest almak isterken muslukların olmadığını gördü. Cami cemati evlerine giderek abdest almak zorunda kalırken, cami imamı ve çevredekiler durumu polise bildirdi. Hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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Nusaybin'deki caminin abdest musluklarını çaldılar
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