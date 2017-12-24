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Başkent beyaza büründü

’da beklenen yağışı, dün akşam saatlerinde geldi. Şehrin her yeri beyaz örtüyle kaplanırken, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 09:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 09:56
Başkent beyaza büründü

Gündüz şehrin yüksek kesimlerinde başlayan yağışı, akşam saatlerinde şehir merkezini de etkisi altına aldı. Dikmen, İmrahor, Öveçler gibi yüksek rakımlı semtlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Karla kaplanan yollar, araçlarında kış lastiği olmayan sürücüler için adeta kabusa dönüştü. Araçlar yokuşları çıkmakta güçlük çekerken, pek çok yerde de trafik kazaları meydana geldi.

Her yeri beyaz örtüyle kaplanan 'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karın tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar, soluklarını Kuğulupark'ta aldı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen sokaklara akın eden çocuklar, doyasıya eğlendi.

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Başkent beyaza büründü
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