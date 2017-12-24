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’da zincirleme : 2 ölü, 8 yaralı

’nın Karacabey ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme da 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 14:29 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 14:36
Bursa’da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

, saat 10.00 sıralarında -İzmir Karayolu Karacabey Çingençeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametine seyreden Turgay B. (37) yönetimindeki 16 NTA 10 plakalı otomobil ıslak yolda kayarak kontrolden çıktı. Orta bariyerlere çarpıp yol ortasında kalan otomobile arkadan gelen otomobiller de çarpınca meydana geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle 5 aracın birbirine girdiği kazada karayolu adeta savaş alanına döndü.

HASTANEYE kaldırılan YARALILARDAN 2'Sİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonucu 10 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla Bursa ve Karacabey'deki hastanelere sevk edilen yaralılardan Ayşe Gür (64) ve Hüseyin Baran (55) kurtarılamadı. Kaza sebebiyle Bursa - Karacabey yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bursa’da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
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