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Çatıya düştü: 1 yaralı

'te yaklaşık 80 metrelik uçurumdan yuvarlanan , boş bir evin çatısına düştü. Evin boş olması sebebiyle can kayıbı yaşanmazken, sürücü de dan yaralı olarak kurtuldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 22:45 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 23:28
Çatıya kamyonet düştü: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Soğantepe mevkisinde Emrah Lort (22) idaresindeki 38 TH 457 plakalı , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Ramazan Tamaç'a ait tek katlı boş evin çatısına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kamyonetten kendi çabasıyla çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lort'un yanında başka birinin daha olduğunu söylemesi nedeniyle bir süre çevrede arama yapan polis ve itfaiye ekipleri, herhangi bir kişiye rastlayamadı.

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Çatıya kamyonet düştü: 1 yaralı
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