Dedektör köpeği ‘Leo’nun gözyaşları

Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un 3 aylıkken sahiplendiği Belçika çoban köpeği cinsi "Leo", 2 yılda yeteneğiyle ön plana çıkınca köpek eğitim merkezi tarafından istendi. Tüm sınav ve testleri geçerek İstanbul'a dedektör köpeği atanan Leo, mezuniyet töreninde kendisini ziyarete gelen Aksoy'u görünce üzerine atlayıp hasret gözyaşı döktü. Aksoy, "Leo" ismini verdiği 3 aylık köpeği, Bilecik'ten sonra atandığı Rize Emniyet Müdürlüğü görevinde de yanından hiç ayırmadı. Aksoy her gün birlikte 5 kilometre yürüdüğü Leo'ya temel itaat eğitimi de verdi. Leo, yeteneğiyle köpek eğitmenlerinin dikkatini çekti. Bir süre sonra Emniyet Köpek Eğitim merkezi Leo'ya talip oldu. Aksoy tarafından hibe edilen "Leo" Ankara'daki köpek eğitim merkezinde zorlu testleri geçtikten sonra narkotik dedektör köpeği eğitimine alındı. Leo bin köpek arasından sadece birinin yapabildiği dedektörlük eğitimini 7 ayda tamamlayıp İstanbul'a atandı. Leo'nun Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'ndeki mezuniyet törenine Sadettin Aksoy da ailesiyle birlikte katıldı. Tören sonunda Leo, Aksoy'a koşarak üstüne atlayıp koklamaya başladı. Aksoy'un yanından ayrılamayan Leo, gözyaşı döktü.

'DOSTUMDU, ŞİMDİ MESLEKTAŞIM OLDU'

Leo'nun yanından zor ayrıldığını belirten Emniyet Müdürü Aksoy, "Bomba ve narkotik dedektörlüğü için her köpek uyum sağlayamıyor. Devletimiz de yurt dışından köpek almak zorunda kalıyor. Leo bu iş için yatkındı. Ayrılmak zor oldu ancak onun devletimiz için hizmet verecek olması gurur verici. Leo dostumdu bundan böyle meslektaş olduk" dedi.