Haberler > Yaşam Haberleri > Kadın hastanın dizlerinden 967 tane eklem faresi çıktı

Kadın hastanın dizlerinden 967 tane eklem faresi çıktı

'da bir süre önce diz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan 51 yaşındaki hastanın dizlerinden irili ufaklı 967 tane eklem faresi çıkarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 11:13
Kadın hastanın dizlerinden 967 tane eklem faresi çıktı

51 yaşındaki 2 çocuk ve 5 torun sahibi Nermin Uzbaş, bir süre önce dizlerinde ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Nermin Uzbaş'ın dizlerinde eklem faresi olduğu tespit edilerek ameliyata alındı. Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Ata, hastanın uzun süredir ağrısı olduğunu söyleyerek, "Hastamız bize dizde uzun süreli ağrı, şişlik, kilitlenme ve ses gelmesi şikayetleri ile başvurdu. Muayenesini yaptık. MR'larını çektirdik, tetkiklerini yaptık ve kapalı ameliyata karar verdik. Her iki dizinde de, özellikle sol dizinde fazla olmak üzere menisküs yırtığı ve pek çok sayıda eklem faresi tespit ettik. Her iki dize de artroskopi ameliyatını uyguladık. Hastamızın dizlerinden 256'sı büyük olmak üzere 967 adet eklem faresi çıkardık. Bu eklem farelerinin oluşmasına sebebiyet veren eklem zarını da operasyon sırasında çıkardık. Hastamız operasyondan saatler sonra kendi başına yürümeye ve hareketlerini tam olarak yapmaya başladı. Şu anda sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın hastanın dizlerinden 967 tane eklem faresi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN