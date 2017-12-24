Kadın hastanın dizlerinden 967 tane eklem faresi çıktı

51 yaşındaki 2 çocuk ve 5 torun sahibi Nermin Uzbaş, bir süre önce dizlerinde ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Nermin Uzbaş'ın dizlerinde eklem faresi olduğu tespit edilerek ameliyata alındı. Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Ata, hastanın uzun süredir ağrısı olduğunu söyleyerek, "Hastamız bize dizde uzun süreli ağrı, şişlik, kilitlenme ve ses gelmesi şikayetleri ile başvurdu. Muayenesini yaptık. MR'larını çektirdik, tetkiklerini yaptık ve kapalı ameliyata karar verdik. Her iki dizinde de, özellikle sol dizinde fazla olmak üzere menisküs yırtığı ve pek çok sayıda eklem faresi tespit ettik. Her iki dize de artroskopi ameliyatını uyguladık. Hastamızın dizlerinden 256'sı büyük olmak üzere 967 adet eklem faresi çıkardık. Bu eklem farelerinin oluşmasına sebebiyet veren eklem zarını da operasyon sırasında çıkardık. Hastamız operasyondan saatler sonra kendi başına yürümeye ve hareketlerini tam olarak yapmaya başladı. Şu anda sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

