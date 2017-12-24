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Erdoğan yaptırdı onlar kiraya verdi

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017
Erdoğan yaptırdı onlar kiraya verdi
İstanbul Kınalıada'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda 2013 yılında çocukların oynayabileceği bir alan yoktu. O dönem 1. sınıf öğrencisi olan Zeynep Eda Atıcı dönemin Başbakanı 'a mektup yazarak oyun parkı yapılmasını istedi.
Erdoğan küçük kızın mektubu üzerine okul bahçesinin düzenlenmesi için talimat verdi. okulun önünü çocuklar için düzenleyerek oynayabilecekleri alan haline getirdi.

'CAHİLCE BİR TASARRUF'
Ancak Erdoğan'ın talimatıyla düzenlenip çocuklar için oluşturulan bahçe, iddiaya göre okul aile birliği tarafından Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birine depo olarak kiralandı. Okul bahçesinin depo olarak kullanılmasına vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Hem çocukların oyun alanının yok edildiğini hem de çocuklar için tehlike oluşturduğunu söyleyen Ozan Narman isimli vatandaş, "Çocukların oynadığı alan nasıl depo olarak kiralanır anlayamıyorum. Okulun böyle bir yetkisi olamaz. Çocukların başına bir şey de gelebilir. Orada 7-8 yaşlarında çocuklar oynuyor. Bunu anlamak için illa kötü bir şey mi olması lazım. Maddi gelir olsun diye yapıldıysa durum daha da kötü. Cahilce bir tasarruf" dedi.
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Erdoğan yaptırdı onlar kiraya verdi
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