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Erken te biodedektör lerden yararlanılacak

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 17:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 18:43
Erken teşhiste biodedektör köpeklerden yararlanılacak

"ERKEN TEŞHİSTE BİODEDEKTÖR KÖPEKLER" PROJESİ

Tekkeköy Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Erken te Biodedektör ler" adlı proje ile köpeklerle birçok türünün ve hastalığın erken teşhis edilmesi amaçlanıyor. Samsun Valisi Osman Kaymak, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya Tekkeköy Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan birçok kanserin ve hastalığın erken teşhisi amacıyla hazırlanan "Erken Teşhiste Biodedektör Köpekler" adlı Türkiye'de ilk ve tek olacak olan projenin tanıtım sunumuna katıldılar.

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Erken teşhiste biodedektör köpeklerden yararlanılacak
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