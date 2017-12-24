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'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 03:51 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 06:16
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Hüsamettin Karataş yönetimindeki 34 FA 4603 plakalı yolcu otobüsü, -Seydişehir karayolunun 20. kilometresinde, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu bölgede yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi gönderildi.

Kazada sürücü Karataş ile otobüste bulunan 31 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, şarampolden yoldan geçenlerin de yardımıyla çıkartılarak ambulansa taşındı.

Konya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Konya-Seydişehir karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı
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