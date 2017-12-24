Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

Yağışların; Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere, kıyı kesimler, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yağmurlu 7

İzmir: Parçalı bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 14

Samsun: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 7

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11