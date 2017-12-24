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'ta : 2 ölü, 5 yaralı

'un Hasköy ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 03:46 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 06:18
Muş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Sayanlar Mahallesi'nde Afşar ile Basum ailelerinin fertleri arasında başlayan tartışma, ya dönüştü.

Arazi anlaşmazlığı ve ağaç kesme nedeniyle yaşandığı iddia edilen kavgada Fetullah ve oğlu Resul Afşar ile Hamdullah, Asya, Adil ve Cüneyt Afşar ile Ecevit Kızılkan ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fetullah ve oğlu Resul Afşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri, Sayanlar Mahallesi ile hastane önünde tedbir aldı.

Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Muş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
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