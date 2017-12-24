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Şekercilerin kavgası düğünü kana buladı

'ın Germencik ilçesinde, düğünde şeker satan iki aile arasında çıkan da 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Taraflardan birisinin indirim yapması nedeniyle çıkan kavgada düğünün eğlence bölümleri iptal edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2017 20:46 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 02:04
Şekercilerin kavgası düğünü kana buladı

Olay, Germencik ilçesinde bağlı Bozköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat Muhammet Akkan ile gelin Burcu Bayraktar'ın hayatlarını birleştirdiği düğünde eğlencenin devam ettiği kız evine şeker satmaya gelen (46) ve oğlu (19) ile aynı yerde şeker satan (26) ve kardeşi (17) arasında tartışma çıktı. 2 liraya satılan şekerlerin, tarafların birisi tarafından 1,5 liraya satılmaya başlaması nedeniyle çıkan tartışma bir anda ya dönüştü.
Her iki ailenin birbirine bıçaklarla saldırdığı kavgada vücuduna çok sayıda bıçak darbesi isabet eden Nedim Gökbel olay yerinde hayatını kaybetti.

Kent merkezine çok uzak bir mesafede bulunan kırsal mahalleye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Cihangir Yelkıran da yolda hayatını kaybetti. Yaralılardan Devlet Hastanesine kaldırılan Güven Gökbel'in hayati tehlikesinin bulunduğu, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Toprak Yelkıran'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EĞLENCELER İPTAL EDİLDİ

Eğlencenin devam ettiği sırada yaşanan kavgayla birlikte kız evinde bulunan vatandaşlar, kısa bir sürede dağıldı. Müzisyenlerin de ayrılması nedeniyle düğünün eğlence bölümleri iptal edildi. Fiyat yüzünden kavga eden seyyar satıcıların tezgahlarında bulunan şekerler evin bahçesine dağıldı.

En mutlu günlerinde istenmeyen bir hadise yaşandığını ifade eden damadın ağabeyi Arif Akkan, "Kız evinde eğlence devam ederken satıcılar kendi aralarında kavga etmişler. Bıçaklananlardan birisi burada, diğeri ise ambulansta ölmüş. Düğünün gündüz ki eğlence kısmını iptal etmek zorunda kaldık. Gece sadece takı töreni olacak. Bu olay nedeniyle eğlence kısımlarını en aza indirgedik. Olayın köyümüzle hiçbir alakası yok. Dışarıdan gelen satıcıların kendi aralarındaki kavgası. Düğünümüz ve köyümüz bu olaydan etkilendiği için üzgünüz" şeklinde konuştu.

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Şekercilerin kavgası düğünü kana buladı
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