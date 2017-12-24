Son kurban Gamze oldu

Bir kadın cinayeti daha... Adana
'daki olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre ilk evliliğinden bir çocuğu olan Gamze İlhan, 4 yıl önce ikinci evliliğini kulüp işletmeciliği yapan Soner Uçku ile yaptı. Ancak genç kadın şiddetli geçimsizlik yüzünden geçen yıl boşandı. Çift boşandıktan sonra da birlikte yaşamaya devam etti. Olay gecesi Gamze İlhan ve Soner Uçku evde arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Daha sonra İlhan ve Uçku arasında tartışma çıktı.
18 YERİNDEN BIÇAKLADI
Mutfaktan bıçağı alan Soner Uçku, genç kadını 18 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Evde bulunan arkadaşları, kanlar içinde kalan kadını hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahaleye rağmen Gamze İlhan yaşamını yitirdi. Öldürülen kadının babası Tevfik İlhan, "Aralarında ufak tefek problemler vardı. Nasıl böyle bir şey yapar anlamıyorum. O adamın bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.