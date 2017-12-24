Haberler > Yaşam Haberleri > Taksim’de sona gelindi

Taksim’de sona gelindi

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017
Taksim’de sona gelindi
İstanbul Beyoğlu'nda yaklaşık 1 yıl önce başlatılan altyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.
Yıllardır arızalar nedeniyle noktasal kazılar yapılan 'nin tüm altyapısı yenilendi. Böylece caddede herhangi bir arıza ve yeni tesisat döşenmesi durumunda açık kazı yapılmadan müdahale edilebilecek. Bu amaçla 70 adet koruge boru ve bunlara yaklaşımı sağlayacak 310 adet yeni ek oda (baca) kurulumu yapıldı.
27 yıldır aralıksız hizmet veren nostaljik tramvay hattı da çalışmalar sonrasında modern bir görünüme sahip olacak. tramvay hattına , titreşim sönümleyici elastomer (kauçuk) malzemelerle desteklenmiş yeni raylar imal edilerek, monte edildi. Altyapı sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması amacıyla Bedaş 26 km enerji kablosu, Türk Telekom 99 km iletim kablosu ve de 72 km fiber kablo döşüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim’de sona gelindi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN