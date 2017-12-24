Haberler > Yaşam Haberleri > TEM’de devrilen tır yolu trafiğe kapattı

’de devrilen tır yolu trafiğe kapattı

'nin Gebze ilçesinde ’de lastiği patlayan tır kontrolden çıktı, metrelerce sürüklendi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 15:31 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 15:31
TEM’de devrilen tır yolu trafiğe kapattı

, Gebze ilçesi otoyolu Yumrukaya mevkiinde saat 11.00 civarında meydana geldi. Ön lastiği patlayan Uğur Çağıl (29) yönetimindeki çimento maddesi yüklü 34 ZV 3123 plakalı tır bariyere çarparak metrelerce sürüklendi. O sırada yolda çalışma yapan Karayolu ekipleri büyük tehlike yaşadı.

Yan yatan araçta sıkışan Uğur Çakır olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, bacaklarından yaralandığı belirlenen Uğur Çakır, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Trafik tırın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM’de devrilen tır yolu trafiğe kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN