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'a tatilci akını! Teleferikte metrelerce kuyruk oluştu

Hafta sonu tatili nedeniyle 'a akın eden tatilciler, dağ yolundaki yoğun kar nedeniyle teleferiğe akın etti. 20 dakikalık dağ yolculuğunu modern kabinlerde dağ manzarası izleyerek geçirmek isteyen binlerce kişi, teleferik önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 14:05
Uludağ'a tatilci akını! Teleferikte metrelerce kuyruk oluştu

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan sezona hızlı başladı. Son 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Karın tadını çıkarmak ve kayak yapmak isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti. Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp dağa teleferik ile çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin dışarıya taştığı görüldü.

20 DAKİKA SÜRÜYOR...

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, "Yaklaşık 20 dakikadır sıradayız. Hafta sonu yoğunluğu var. Hafta içi de gelemiyoruz ama bu güzelliğe değer. 15 tatilde daha güzel oluyor bin kişi olsa bile yine gideriz" dedi.

YOĞUNLUĞUN NEDENİ...

Teleferik İşletme Müdürü Erdal Ey ise, "Tesisimiz dünyanın en uzun tek halatlı teleferiğidir. Uludağ'da karın yağması ile birlikte, şu anda Uludağ'da 70 santimetre kar var. Teferrüç'ten Uludağ'a çıkmak sadece 22 dakika, fiyatlarımız da çok uygun. Ulaşımımızda bu yüzden bu kadar yoğunluk var" dedi.

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Uludağ'a tatilci akını! Teleferikte metrelerce kuyruk oluştu
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