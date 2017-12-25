Arazi kavgası: 2 ölü 5 yaralı

Muş'un Hasköy ilçesi Sayanlar Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Afşar ile Basum ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Fetullah ve oğlu Resul Afşar ile Hamdullah, Asya, Adil ve Cüneyt Afşar ile Ecevit Kızılkan ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Fetullah ve oğlu Resul Afşar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri, Muş ve Hasköy devlet hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.