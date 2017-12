Beşiktaş ile simgeleşen isimlerden biri olan Demba Ba üçüncü kez Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında da kadroya katılan Demba Ba twitterda konumunu Beşiktaş olarak değiştirdi. Cenk Tosun'un olası bir transferi sonrası kadroya katılması düşünülen Senegalli yıldız futbolcunun bu değişikliği Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Ryan Babel'e de Çin'den teklif geldiği iddia ediliyor. İşte 25 Aralık Beşiktaş transfer haberleri...

Devre arası transfer sezonuna Domagoj Vida'yı renklerine katarak hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta Demba Ba'nın transferi de an meselesi. Beşiktaş taraftarının çok sevdiği Demba Ba her an Beşiktaş'a imza atabilir. İlk olarak 2014-15 sezonunun başında Chelsea'ye 6 milyon euro ödenerek alınan Senegalli yıldız, bir sene kaldıktan sonra Çin ekibi SH Shenhua'ya 13 milyon euroya satılmıştı. Ardından geçen sezon ocak ayında Beşiktaş'a yarım sezonluğuna kiralanmış ancak Aboubakar ve Cenk Tosun'dan formayı alamamıştı.

RYAN BABEL'E SÜRPRİZ TEKLİF

Beşiktaş'ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli silahlarından biri olan Ryan Babel'e Çin'den talip var.

Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup için yurt dışından sürekli yeni bir talip çıkarken Beşiktaş'ta Çin'den gelen bir teklif yönetimi şaşkına çevirdi.

Siyah beyazlı ekipte yakaladığı istikrar ve başarılı grafiği ile adeta ikinci baharını yaşayan Ryan Babel için şimdilik adı açıklanmayan bir Çin ekibinin ciddi bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

14 milyon euro teklif yapan Çin kulübünün ara transfer döneminde Babel'e resmi sözleşme imzalatmak için harekete geçeceği bildirildi.

Bu teklife rağmen, 31 yaşındaki Hollandalı yıldızın yönetime takımdan ayrılmak istemediğini bildirdiği ve konuyla ilgili olarak arkadaşlarına "Teklif çok güzel ancak ben Beşiktaş'ta mutluyum ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Ayrılmayı düşünmüyorum. Daha sonra böyle bir teklif gelirse değerlendirebilirim" dediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a gelen Babel siyah beyazlı formayla 47 karşılaşmada 17 gol atarken 7 de asist yaptı.

Başarılı kanat oyuncusu Beşiktaş'tan senede 2.1 milyon euro garanti ücret ve puan başı 4 milyon euro bonus para alıyor.

CENK TOSUN AYRILIĞA OLUMLU BAKIYOR

Cenk Tosun'un devre arasında ayrılığa olumlu yaklaştığı ileri sürüldü.

Beşiktaş yönetimi; İngiltere, Almanya ve İtalya'dan teklifler alan Cenk Tosun'u devre arasında bırakma konusunda nihai kararını vermedi… Yıldız futbolcunun ise yakın çevresine, "Kulübün menfaatleri doğrultusunda, beni gönderirlerse bunu anlayışla karşılarım" dediği öğrenildi. Milli futbolcu için en yüksek teklifi 17 milyon Euro ile Premier Lig ekibi Crystal Palace sunmuş, Everton ise 16 milyon Euro önermişti. Siyah-beyazlıların beklentisi, en az 20 milyon Euro'luk teklif. Bu rakamı veren olursa, Cenk'in Antalya kampına katılmama ihtimali bulunuyor.

Demba Ba, twitter hesabında konumunu 'BEŞİKTAŞ JK' olarak güncelledi. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.