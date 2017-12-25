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Eski spikerini yaşarken 'öldürdüler'

İsimlerin, sözlerin kulaktan kulağa nasıl değiştiğinin ve “halk gazeteciliği”nin son kurbanı oldu.

Giriş Tarihi: 25.12.2017 14:36
Eski TRT spikerini yaşarken 'öldürdüler'

Milliyet yazarı , sosyal medyanın son kurbanının 'nin eski spikeri olduğunu köşesine taşıdı.

Ali Eyüboğlu, eski TRT çalışanlarının Facebook'ta Orhan Ertanhan'ın öldüğünü yaydıklarını ancak ünlü
spikerin hayatta olduğunu vurguladı.

İşte Ali Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından "TRT'nin eski spikerini yaşarken öldürdüler" başlıklı o bölüm:

İsimlerin, sözlerin kulaktan kulağa nasıl değiştiğinin ve "halk gazeteciliği"nin son kurbanı Orhan Ertanhan oldu. TRT emeklileri Fecabook'ta onu yaşarken öldürdü!

NASIL MI OLDU BU?

Eski TRT çalışanları, mesai arkadaşlarından 'ın öldüğünü birbirine haber vermeye başlar. Çok geçmeden Orhan Tan, Orhan Ertanhan olur…

Eski TRT'cilerin "kara haber"i çabuk yayılır ve Facebook'un en çok yorumlanan paylaşımları arasına girer.

Facebook'ta öldürüp, cennete yolladıkları Ertanhan'la, merhum TRT'ciler Mesut Mertcan ve Cenk Koray'a selam gönderenler bile oldu.

Facebook'ta bunlar olurken evinde banyo yaptığı için sessize aldığı cep telefonuna bakan Ertanhan, onlarca cevapsız çağrı görünce şaşırır. "Ne oldu da bu kadar insan aradı?" diye merak edip, hepsini döner, ama çoğu, korkudan olsa gerek telefonu açamaz.

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Eski TRT spikerini yaşarken 'öldürdüler'
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