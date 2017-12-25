Meteoroloji'den hava durumu uyarısı yapıldı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den üst üste gelen hava durumu uyarısının ardından dün birçok ilde kar yağışı başladı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un yüksek kesimlerinde de görülen kar yağışı kısa bir sürede etkisini kaybetti. Bugün ise güneşli havanın olması nedeniyle ''Kar ne zaman yağacak'' öğrenciler tarafından cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. İşte İstanbul hava durumu ve diğer tüm detaylar...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin bu hafta için yaptığı hava durumu uyarılarına göre kar yağışı görünmüyor. Hava durumu ile ilgili gelen son dakika uyarılarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere, kıyı kesimler, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Bursa: Az bulutlu ve açık 12

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Edirne, Kocaeli, Bursa başta olmak üzere diğer iller için 5 günlük hava durumu raporuna ulaşmak için aşağıda bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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