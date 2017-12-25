İstanbul’da kış güneşi keyfi

Yurdun dört bir yanında soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, İstanbul'da kış güneşi vatandaşları sokağa döktü. Havanın 10 dereceyi bulmasıyla birlikte günlerden Pazartesi olmasına rağmen İstanbullular sıcak havayı fırsat bilip şehrin dört bir yanında gezintiye çıktı. Balık tutkunları Galata Köprüsü'ne akın ederken, çok sayıda vatandaş da İstanbul Boğazı'na gitti. Öte yandan, İstanbul'daki "kış güneşi" manzaraları havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşlardan bazılarının Galata Köprüsü'nde balık tuttuğu görülürken, İstanbul Boğazı da eşsiz manzarasıyla mest etti.

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