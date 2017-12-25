İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliği ekipleri, sahte parfüm üretilen imalathaneye ve 3 depoya baskın düzenledi.

İmalathane ve depolarda yapılan aramada, 100 bin satışa hazır paketlenmiş şişe, 400 bin civarında da satışa hazır olmayan şişe ile sahte parfüm imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda, adreslerde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ünlü parfüm markalarının sahtelerini üreterek, yurt içi ve yurt dışına satmayı planladıkları belirtildi.

Polis ekiplerinin, imalathane ve depodaki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.