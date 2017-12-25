Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da operasyonu

'de imalathanesine düzenlenen operasyonda, 500 binin üzerinde dolu sahte parfüm şişesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ünlü parfüm markalarının sahtelerini üreterek, yurt içi ve yurt dışına satmayı planladıkları öğrenildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 18:05 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 18:22
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliği ekipleri, üretilen imalathaneye ve 3 depoya baskın düzenledi.

İmalathane ve depolarda yapılan aramada, 100 bin satışa hazır paketlenmiş şişe, 400 bin civarında da satışa hazır olmayan şişe ile sahte parfüm imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda, adreslerde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ünlü parfüm markalarının sahtelerini üreterek, yurt içi ve yurt dışına satmayı planladıkları belirtildi.

Polis ekiplerinin, imalathane ve depodaki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN