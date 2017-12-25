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'de bir daha

Akşam saat 21:55 sıralarında 'de 3.7 şiddetinde yeni meydana geldi.

Giriş Tarihi: 25.12.2017 22:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 23:04
İzmir'de bir deprem daha

Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 08.13'te merkez üssü Foça olan, 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İzmir, Karaburun ve Foça'da hissedilen depremin merkezinin, yerin 11 kilometre altı olduğu tespit edildi.

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

KENTTE OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD yetkilileri, deprem sonrası kent genelinde araştırma yaptıklarını, şu ana kadar kendilerine herhangi bir can kaybı ve yıkım bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun kaydedilmediğini aktardı.

ARTÇI DEPREMLER

İzmir Körfezi'nde gün içinde 15 civarında artçı deprem meydana geldi. Bunlardan şiddeti en yüksek olanlar saat 8.30'da 3,9, saat 21.55'de 3,5 olarak ölçüldü.

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İzmir'de bir deprem daha
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