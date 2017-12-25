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bebek artık gülecek

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017
Medine bebek artık gülecek

İstanbul Küçükçekmece'de oturan Ayşe (28) ve Şaban (30) Gökay çiftinin 20 aylık bebekleri henüz 9 aylıkken annesinden süt emerken birden bayıldı. 9 aylıkken ilik kanserine yakalandğı ortaya çıkan bebeğe babaannesinden yüzde 100 uyumlu ilik nakli başarıyla yapıldı. Bir süre sonra minik Medine'nin yüzünde kayma olduğunu fark eden ailesi minik yavruyu yine doktora götürdü. Bu kez beyninde 23 mm büyüklüğünde köşe tümörü çıkan Medine Prof. Dr. Alper Kaya tarafından 6 saatlik riskli bir ameliyatla sağlığına kavuşturdu. Anne Ayşe Gökay, "20 aylık yavrum ağır bir yükün altına girdi. Allah'a şükür iki ağır ameliyattan da başarıyla çıktı" diye konuştu.

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Medine bebek artık gülecek
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