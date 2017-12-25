Nefes kesen operasyon

Bursa'da önceki gün Uludağ'a çıkan 5 dağcı, akşam 17.00 sıralarında Sarıalan mevkisinden, ormanın içinden geçerek kent merkezine inmek istedi. Ancak Çobankaya mevkisine geldiklerinde yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybeden dağcılar, telefonla jandarmayı arayarak, yardım istedi.

AYAKLARI KISMEN DONDU

Hemen harekete geçen JAK, AFAD, NAK, AKUT, BAKUT ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede, dağcılara 3 saat sonra ulaştı. Donmak üzereyken kurtarılan dağcılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ayakları kısmen donduğu için yürüyemeyen Mehmet Ali Şişman'ı (36) sedyeye alan ekipler, eksi 15 derecede yaklaşık 2 saat süren yürüyüşle yeniden Sarıalan'a döndü.

217'ŞER LİRA CEZA KESİLDİ

Yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan dağcılar, Mehmet Ali Şişman (36), Tufan Tombul (36), Doğan Güz (36), Mustafa Fıçıcı (36) ve Erşan Şentürk (38) kardan ev yaparak ve elbiselerinden bazılarını yakarak soğuktan korunmaya çalıştıklarını anlattı. 112 Acil Servis Ekipleri tarafından, kontrol için ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 dağcıya, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 217'şer lira para cezası kesildi.