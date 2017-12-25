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Nefes kesen operasyon

Uludağ’da ormandan geçerek ’ya inmek isteyince tipide yönlerini kaybeden ve mahsur kalan 5 dağcı, 10 saat sonra kurtarıldı

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017
Nefes kesen operasyon

'da önceki gün Uludağ'a çıkan 5 dağcı, akşam 17.00 sıralarında Sarıalan mevkisinden, ormanın içinden geçerek kent merkezine inmek istedi. Ancak Çobankaya mevkisine geldiklerinde yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybeden dağcılar, telefonla jandarmayı arayarak, yardım istedi.

AYAKLARI KISMEN DONDU
Hemen harekete geçen JAK, , NAK, AKUT, BAKUT ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede, dağcılara 3 saat sonra ulaştı. Donmak üzereyken kurtarılan dağcılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ayakları kısmen donduğu için yürüyemeyen 'ı (36) sedyeye alan ekipler, eksi 15 derecede yaklaşık 2 saat süren yürüyüşle yeniden Sarıalan'a döndü.

217'ŞER LİRA CEZA KESİLDİ
Yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan dağcılar, Mehmet Ali Şişman (36), Tufan Tombul (36), Doğan Güz (36), Mustafa Fıçıcı (36) ve Erşan Şentürk (38) kardan ev yaparak ve elbiselerinden bazılarını yakarak soğuktan korunmaya çalıştıklarını anlattı. 112 Acil Servis Ekipleri tarafından, kontrol için ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 dağcıya, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 217'şer lira para cezası kesildi.

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Nefes kesen operasyon
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