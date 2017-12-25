Noel’de birlik ve kardeşlik mesajları

Türkiye'de yaşayan Hristiyan cemaati başta İstanbul, Mersin, Antakya ve İskenderun'da düzenlenen ayinle Noel'i kutladı. İstanbul Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Başrahip Julian Pista'nın yönettiği ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. İngilizce, Lehçe ve İtalyanca dualar edilen ayine, turistler de katıldı. Hatay'da da, Noel bayramı dolayısıyla Antakya ve İskenderun'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi. Antakya'daki ayini, kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Yıldırım yönetti. Yıldırım, ayinde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde dualar edildi ve mum yakıldı. Mersin'deki Ordotoks kilisesinde de katılımcılar ayinin sonunda birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.

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