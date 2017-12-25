Haberler > Yaşam Haberleri > Uzman çavuşların kavgasında silahlar çekildi: 1 uzman çavuş yaralandı

ların kavgasında silahlar çekildi: 1 uzman çavuş yaralandı

'te ların silahlı kavgasında bir uzman çavuş ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.12.2017 08:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 08:05
Uzman çavuşların kavgasında silahlar çekildi: 1 uzman çavuş yaralandı

Alınan bilgiye göre, Güres Caddesi'nde iki arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 29 yaşındaki H.N. silahla ağır yaralandı.

Yaralı H.N, 112 Acil Servis ekibince Devlet Hastanesine kaldırıldı, kavgaya karışan diğer askerin emniyete teslim olduğu belirtildi.

Uzman çavuşların, İl Jandarma Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

Uzmanlara silah

Bugün Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman çavuşların kavgasında silahlar çekildi: 1 uzman çavuş yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN