Uzman çavuşların kavgasında silahlar çekildi: 1 uzman çavuş yaralandı

Alınan bilgiye göre, Güres Caddesi'nde iki uzman çavuş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 29 yaşındaki H.N. silahla ağır yaralandı.

Yaralı H.N, 112 Acil Servis ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı, kavgaya karışan diğer askerin emniyete teslim olduğu belirtildi.

Uzman çavuşların, İl Jandarma Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

Uzmanlara silah

Bugün Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.