Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya’da, ilköğretim seviyesinde oditoryum

’da, ilköğretim seviyesinde oditoryum

Dünyada sadece Cambridge ve Harvard üniversitelerinde yer alan Antik Yunan dönemindeki felsefe mekânları; k12, yani ilk, orta ve lise düzeyinde ilk kez Türkiye’de kuruldu

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017
Antalya’da, ilköğretim seviyesinde oditoryum
Erken Roman ve Antik Yunan dönemlerinde hakikat arayışı için filozofların öğrencileriyle birlikte toplanıp tartışmalar yaptığı alanlar olarak bilinen felsefe oditoryumu, Antalya'da açıldı. Özgün pedagojik mimari tasarımla inşa edilen oditoryumda öğrenciler konu sınırı olmadan felsefe üretecek, münazara yapacak. Felsefe tartışmalarıyla "düşünmeyi kendine dert edinen, eleştirel, yaratıcı, irdeleyici ve değerleri konusunda bilinçli" bireyler yetiştirmek hedefleniyor.

600 METREKARELİK ALAN
Konyaaltı Bahçeşehir Koleji'nde açılan oditoryum 600 metrekarelik bir alana kuruldu. Antik Yunan ve erken Roma döneminin mimari unsurlarını serbest bir yorumla birleştiren oditoryum, sütun ve kemerleri, tavan tonozları, duvar ve zemin döşemeleri, olbia tipi basamaklı oturma alanları, 25 kişilik ahşap oval masası, özel eskitme deri sandalyeleri, geniş hacimli ahşap kitaplıkları, dekoratif meşale ve işlevsel aydınlatmaları, antik görünümlü çeşme ve yalağıyla görkemli bir atmosfere sahip. Felsefe oditoryumunun tüm yüksek duvarları rölyef ve akrilik tablolarla zenginleştirildi. Felsefe tarihinin hem Batı hem de Türkİslam felsefesi unsurlarını örnekleyen tablolar bu tarihi 8 ünlü sanat eseriyle baştan sona örnekliyor.

'DAVETKÂR BİR ATMOSFER'
BAU Mütevelli Heyeti Başkanı , "Felsefe Oditoryumu'nun tek amacı var: Okul öncesinden ortaöğretim sonuna kadar öğrencilerin, velilerin ve diğer yetişkinlerin felsefeyi sahiden deneyimlemesi için davetkâr bir atmosfer yaratmak" dedi. Oditoryumun konsept tasarımını geliştiren, Felsefe Bölümü'nden Doç. Dr. Çetin Balanuye ise, "Bu ortamın atmosferi çocuklarımızı kendi zihinsel kapasitelerini ciddiye almaya yöneltecek" bilgisini verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da, ilköğretim seviyesinde oditoryum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN