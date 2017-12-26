Antalya’da, ilköğretim seviyesinde oditoryum

Erken Roman ve Antik Yunan dönemlerinde hakikat arayışı için filozofların öğrencileriyle birlikte toplanıp tartışmalar yaptığı alanlar olarak bilinen felsefe oditoryumu, Antalya
'da açıldı. Özgün pedagojik mimari tasarımla inşa edilen oditoryumda öğrenciler konu sınırı olmadan felsefe üretecek, münazara yapacak. Felsefe tartışmalarıyla "düşünmeyi kendine dert edinen, eleştirel, yaratıcı, irdeleyici ve değerleri konusunda bilinçli" bireyler yetiştirmek hedefleniyor.
600 METREKARELİK ALAN
Antalya
Konyaaltı Bahçeşehir Koleji'nde açılan oditoryum 600 metrekarelik bir alana kuruldu. Antik Yunan ve erken Roma döneminin mimari unsurlarını serbest bir yorumla birleştiren oditoryum, sütun ve kemerleri, tavan tonozları, duvar ve zemin döşemeleri, olbia tipi basamaklı oturma alanları, 25 kişilik ahşap oval masası, özel eskitme deri sandalyeleri, geniş hacimli ahşap kitaplıkları, dekoratif meşale ve işlevsel aydınlatmaları, antik görünümlü çeşme ve yalağıyla görkemli bir atmosfere sahip. Felsefe oditoryumunun tüm yüksek duvarları rölyef ve akrilik tablolarla zenginleştirildi. Felsefe tarihinin hem Batı hem de Türkİslam felsefesi unsurlarını örnekleyen tablolar bu tarihi 8 ünlü sanat eseriyle baştan sona örnekliyor.
'DAVETKÂR BİR ATMOSFER'
BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel
, "Felsefe Oditoryumu'nun tek amacı var: Okul öncesinden ortaöğretim sonuna kadar öğrencilerin, velilerin ve diğer yetişkinlerin felsefeyi sahiden deneyimlemesi için davetkâr bir atmosfer yaratmak" dedi. Oditoryumun konsept tasarımını geliştiren, Akdeniz Üniversitesi
Felsefe Bölümü'nden Doç. Dr. Çetin Balanuye ise, "Bu ortamın atmosferi çocuklarımızı kendi zihinsel kapasitelerini ciddiye almaya yöneltecek" bilgisini verdi.