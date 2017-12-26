Beytullah’ı kim vurdu?

Olay önceki gün, Adapazarı Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinden izin alan Beytullah Kurtçu, 2 arkadaşı ile birlikte ormanlık alana muşmula toplamaya gitti. İddiaya göre, çocukların bulunduğu yere yakın olan Akarca Mahallesi'ne gelin almaya gelen kalabalık gruptan bazı kişiler tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Beytullah Kurtçu bir yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuklarından haber alamayan aile ormana gidince Beytullah'ı baygın halde buldu.
KURŞUN ÇIKARILDI
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralı genci Sakarya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beytullah Kurtçu'nun başındaki kurşun çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarma havaya ateş edenlerin de aralarında bulunduğu grubun Ferizli ilçesindeki düğün salonuna gittiğini belirledi. Ekipler buraya giderek barut izi tespiti için yaklaşık 70 kişinin el svap örneklerini ve parmak izlerini aldı. Jandarma kurşunun nereden geldiğini bulmak için kriminal inceleme sonucunu bekliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.