Bugs Bunny çizersiz kaldı

BİR nesli TV karşısına kilitleyen Bugs Bunny
, Tom&Jerry ve Temel Reis gibi çizgi filmlerin yaratıcı ekibinde yer alan ABD'li animatör Bob Givens, 99 yaşında hayatını kaybetti. Givens ailesi, animatörün akut solunum yetmezliği nedeniyle 14 Aralık'ta Kaliforniya'da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Lise eğitiminden sonra Walt Disney Stüdyosu'nda çalışmaya başlayan Givens, ilk olarak Donald Duck ve Pamuk Prenses modellerinin tasarımında çalışmıştı. Sonrasında Warner Bros kadrosuna dahil olan Givens'ın tasarımını yaptığı ilk Bugs Bunny dizaynı 1940'Ta yayımlanmıştı. Ünlü animatörün imzasını taşıyan karakterler arasında Daffy Duck ile Alvin ve Sincaplar da bulunuyor. DIŞ HABERLER