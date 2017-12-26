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Bunun adı cinayet!

’da akıl almaz ölüm... Polisten kaçarken ters yöne giren uyuşturucu kuryesi karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada kusuru olmayan Alper Nebi (22) hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26.12.2017
Bunun adı cinayet!
'da önceki akşam meydana gelen olayda 'ndaki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak polislerin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü A.V. kaçmaya başladı. Polisler peşine düştü. Kovalamaca sonucu A.V. ters yöne girerek kaçmaya devam etti. A.V.'nin kullandığı araç Alper Nebi'nin (22) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

EROİN KURYESİ ÇIKTI
İki aracın da hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan Alper Nebi kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin işyerinden ayrılıp, evine gitmek üzere otomobiliyle yola çıktığı öğrenildi. Şüpheli araçta yapılan aramada 76 paket halinde 31 kilo 169 gram eroin ele geçirildi.

Züleyha BAŞKIRAN/GİRESUN
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Bunun adı cinayet!
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