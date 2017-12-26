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'da zincirleme sı: 4 yaralı

'da 3'ü park halinde olan 5 aracın karıştığı sında 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 26.12.2017 07:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 07:50
Çankırı'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, (21) idaresindeki 06 TSC 04 plakalı araç ile Nebican Medeni (20) yönetimindeki 34 MJG 11 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Abdulhalik Renda Mahallesi Çayyolu Sokağı'nda çarpıştı. Daha sonra bu araçlar, yolun kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı.

da, trafikte seyrederken çarpışan iki araçta bulunanlardan sürücü Sinan Koldaş (21) ile Sadık Dikmen (21), Haydar Bayram (20) ve Samet Buran (21) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, park halindeki otomobillerinin kazaya karıştığını gören sahipleri büyük üzüntü yaşadı.

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Çankırı'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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