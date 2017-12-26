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Çatıya kamyonet düştü

ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017
Çatıya kamyonet düştü
'te kontrolden çıkınca 80 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonet şans eseri boş olan bir evin çatısına düştü. Sürücü yaralı kurtuldu. Karabük'te, kamyonetiyle Kartaltepe Mahallesi'nden şehir merkezine doğru giden Emrah Lort (22) Soğantepe mevkisine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, 80 metrelik uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Kamyonet, takla atarak Ramazan Tamaç'a ait tek katlı boş evin çatısına düştü. Kamyonetten kendi çabasıyla çıkmayı başaran sürücü Lort, kendini evin önündeki çimenlerin üzerine attı. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen ekipler sürücüyü hastaneye kaldırdı.
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Çatıya kamyonet düştü
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