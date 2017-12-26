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Çorlu’da hava ulaşımına sis engeli

Çorlu’da gece geç saatlerde aniden bastıran sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Aşırı sis nedeniyle Ankara-Çorlu arası yolcu taşıyan uçak inemeyince, geri dönmek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 26.12.2017 07:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 07:18
Çorlu’da hava ulaşımına sis engeli
'ın Çorlu ilçesinde geç saatlerde etkili olan yoğun sis, hava ve kara ulaşımını etkiledi. Karayollarında görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı ve riski ile burun buruna geldi.
Yoğun sis nedeniyle hava ulaşımda da aksamalar yaşandı. Ankara- Çorlu arası yolcu taşıyan uçak Çorlu Havaalanının bulunduğu bölgeyi de etkisi altına alan sis nedeniyle alana ibiş yapamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Ankara- Çorlu uçağının inişi gerçekleşmeyince aynı uçakla yapılması ön görülen Çorlu - Ankara uçuşu da ertelendi.
Aşırı sis nedeniyle polis ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında tedbir alarak sürücüleri olası kaza risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Çorlu’da hava ulaşımına sis engeli
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