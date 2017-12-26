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'da 2 çocuğa şüphelisi İzmir'de yakalandı

merkez Bağlar ilçesinde, kendisini öğretmen olarak tanıtıp 2 kız çocuğuna da bulunduğu öne sürülen Ü.T. (35) İzmir'de yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017 15:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 15:52
Diyarbakır'da 2 çocuğa cinsel istismar şüphelisi İzmir'de yakalandı

Tostçuluk yaptığı belirlenen Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, 10 Aralık tarihinde meydana gelen olayda marketten evine dönen 11 yaşındaki E.K., kendisini öğretmen olarak tanıtan kişinin elinden kaçarak kurtuldu. E.K.'nin yaşadıklarını yakınlarına anlatmasıyla polis geniş çaplı araştırma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek şüphelinin aynı sokakta tostçuluk yapan Ü.T olduğunu belirledi. Ü.T.'nin izini süren polis, önce Elazığ, sonra da Batman, Düzce, İstanbul'a gittiğini belirledi.

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Ü.T.'nin İzmir'de olduğunun belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile bağlantı kurdu. Ü.T., İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli operasyonla yakalanarak Diyarbakır'a getirildi. Bir kız çocuğunun daha şüphelisi olduğu belirlenen Ü.T., emniyetteki sorgusunun ardında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır'da 2 çocuğa cinsel istismar şüphelisi İzmir'de yakalandı
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