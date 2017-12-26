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bomba gibi patladı

Giriş Tarihi: 26.12.2017
Elektronik sigara bomba gibi patladı
'nin Merkezefendi ilçesinde şarja takılan nın sı sonucu çıktı. Yangın, önceki gün saat 09.30 sıralarında 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Ev sahibi S.S. (43), iddiaya göre yatmadan önce elektronik sigarayı oturma odasında şarja taktı. Sabah saatlerinde şişme yapan elektronik sigara bir anda patladı. Patlamanın şiddetiyle odanın ve balkonun camları patladı, eşyalar alev aldı. Ev kadını M.S., eşi S.S. ve 1 yaşındaki H.S.'yi, itfaiye ekipleri kurtardı. Ev kullanılamaz hale geldi.
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Elektronik sigara bomba gibi patladı
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