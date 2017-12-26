Elektronik sigara bomba gibi patladı

Denizli
'nin Merkezefendi ilçesinde şarja takılan elektronik sigara
nın patlama
sı sonucu yangın
çıktı. Yangın, önceki gün saat 09.30 sıralarında 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Ev sahibi S.S. (43), iddiaya göre yatmadan önce elektronik sigarayı oturma odasında şarja taktı. Sabah saatlerinde şişme yapan elektronik sigara bir anda patladı. Patlamanın şiddetiyle odanın ve balkonun camları patladı, eşyalar alev aldı. Ev kadını M.S., eşi S.S. ve 1 yaşındaki H.S.'yi, itfaiye ekipleri kurtardı. Ev kullanılamaz hale geldi.