Gece eşini öldürdü sabah olay yerinde röportaj verdi

Diyarbakır
'da kendisini aldattığı iddiasıyla önceki gece eşi Rojbin Baran'ı (22) pompalı tüfek ile öldüren Şeyhmus İlhan (27), dün olay yerine gelerek işlediği cinayet
i anlattı. Çevredeki gazetecilere olayı anlatırken İlhan, polisin geldiğini görünce kaçarak izini kaybettirdi. Merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi'nde yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Şeyhmus İlhan, önceki gece saat 01.00 sıralarında, kendisini aldattığı yönünde söylentiler duyduğu imam nikahlı eşi Rojbin Baran ile evde tartıştı. Tartışma sırasında Şeyhmus İlhan, pompalı tüfekle eşinin başına iki el ateş etti. İlhan, olay yerinden kaçarken, eve gelen sağlık ekipleri, Rojbin Baran'ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından her yerde aranan Şeyhmus İlhan, dün sabah saatlerinde tekrar evinin önüne geldi. Olay yerinde bulunan gazetecilere konuşan Şeyhmus İlhan eşini sevdiğini ve öldürmek amacı olmadığını ileri sürerek, "Allah şahidim. Söylentilere pek kulak vermedim. Rahmetlinin olayı ile ilgili olarak kimsenin suçu yok" ifadelerini kullandı. Cinayet şüphelisi Şeyhmus İlhan, olayı anlattıktan sonra polisin geldiğini görünce bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Polis, Şeyhmus İlhan'ı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.