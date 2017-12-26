Gemlik’e deprem tahliyesi

Önceki gün yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici maddesi ile Bursa
'nın 107 bin nüfuslu Gemlik ilçesinin ana fay hattı üzerinde olması ve büyük bir deprem
riski altında olması nedeniyle taşınmasına karar verildi. Gemlik, mevcut konumunun üst kısmında bulunan Manastır bölgesindeki alana taşınacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, zemini çamur olan yerleşim yerinde yaklaşık 50 bin kişi büyük bir risk altından kurtulmuş olacak
PROJEYE ONAY VERDİ
Gemlik Belediyesi'nin Manastır bölgesindeki 300 hektarlık alanda yaptığı toplu konut projesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın uygun bulması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeye onay vermesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile özel bir kanun çıkarıldı.
"KARAR ÇOK DOĞRUDUR"
Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, OHAL kapsamında hazırlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gemlik'in taşınması kararı hakkında yaptığı açıklamada kararın çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu söyledi. Er, "Böyle bir bölgede şehirleşmenin devam etmesi doğru değildi, alınan bu karar çok doğrudur" dedi.
İZMİR GÜNE 4.8'LE UYANDI
İzmir Körfezi'nde dün sabah saat 08.13'te Karaburun ile Foça arasındaki bölgede 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16.8 kilometre derinliğinde meydana gelen ve 17 saniye süren deprem en çok Karaburun, Foça, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve İzmir'in sahil şeridinde hissedildi. İzmirliler güne korkuyla başlarken, saat 08.30'da aynı yerde, 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.